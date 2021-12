Historisches Radevormwald : Ein neues Buch mit alten Karten

Die Karte trägt den Titel „Archiepiscopatus Coloniensis, Pars Septentrionalis“ (1620) und wurde von Johannes Gigas (1580-1637) erstellt. Zu sehen ist das Wappen mit dem bergischen Löwen. R epros/Foto: HGV Wipperfürth Foto: HGV Wipperfürth

Radvormwald Dr. Frank Berger hat ein Buch mit historischen Karten von Radevormwald, Hückeswagen und Wipperfürth herausgebracht. Sie stammen aus den Epochen der Renaissance bis zum 19. Jahrhundert. Geografisch präzise waren die alten Karten dabei nicht immer.

Mal heißt die Stadt „Radt Vor den Waldt“, mal wieder „Raed vorm Walde“ oder „Raidt voor den Waldt“. Welche Stadt gemeint ist, dürfte klar sein. Doch auf den historischen Karten, die eine neue Publikation zur Regionalgeschichte nun präsentiert, ändern sich je nach Zeitalter und nach Kartograph die Ortsnamen beträchtlich.

Dr. Frank Berger, der aus Wipperfürth stammt und heute Kurator am Historischen Museum in Frankfurt ist, hat mit seiner neuen Veröffentlichung eine Lücke in der Forschung geschlossen. „Das Städtedreieck Wipperfürth, Hückeswagen und Radevormwald auf historischen Karten des 16. bis 19. Jahrhunderts – Ein Beitrag zur Kartographie des Herzogtums Berg“ lautet der Titel des Buches. „Zu diesem Thema gab es bislang nichts“, erklärt der 64-Jährige, der zwar in Frankfurt lebt, aber seiner bergischen Heimstadt weiter verbunden ist, unter anderem als stellvertretender Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins (HGV). Das Buch stellt zugleich die Jahresgabe für die Mitglieder des Vereins dar.

Dr. Frank Berger ist Kurator am Historischen Museum in Frankfurt. Foto: HGV Wipperfürth

Info Erhältlich zum Preis von 34 Euro Titel Dr. Frank Berger, „Wipperfürth, Hückeswagen, Radevormwald auf historischen Karten des 16. bis 19. Jahrhunderts – ein Beitrag zur historischen Kartographie des Bergischen Landes“. Buch Bergischer Verlag, Remscheid, ISBN 978-3-96847-023-8. Der Preis für den Band beträgt 34 Euro.

Die Karten, die in dem Buch abgedruckt und kommentiert werden, stammen aus den Epochen von der Renaissance bis zum 19. Jahrhundert. Wer die Abbildungen erkundet und beispielsweise nach seinem Heimatort sucht, der stellt nach einiger Zeit fest, dass die Karten oft nicht ausgerichtet sind, wie heutzutage üblich. Norden ist nicht unbedingt oben, Süden nicht unbedingt unten. Am besten orientiert man sich an den Flüssen, die für die Kartenmacher anno dazumal die wichtigsten topografischen Anhaltspunkte waren. „Die Flüsse waren sozusagen das Skelett der Karten“, erläutert Dr. Frank Berger.

Für uns heute, die um die Welt jetten können, ist es schwer vorstellbar, wie beschränkt die meisten Menschen damals auf ihre nähere Umgebung waren. „Wer einmal nach Köln gegangen ist, der hatte quasi schon die Welt gesehen“, sagt Berger. In einer Zeit, wo die Bevölkerung wenig mobil war, brauchte es die Karten, um überhaupt einen Eindruck von der weiten Welt dort draußen zu bekommen.

Ausschnitt aus einer anonymen Karte des Bistums Köln aus dem Jahr 1605. Auch hier ist die Karte nicht nach der Windrose ausgerichtet. Foto: HGV Wipperfürth

Geografisch präzise waren die alten Karten nicht immer, dafür bestechen sie teilweise durch ihre schöne Gestaltung. Anderen, etwa jener mit dem Vermerk „Descriptio Episcopatus Coloniensis“ (Beschreibung des Bistums Köln) sieht man ihr Alter an. Die Leser finden in dem neuen Buch unter anderem Karten von großen Namen der Kartographie wie Sebastian Münster und Gerhard Mercator. Den Abschluss bildet die Preußische Generalsstabkarte auf der Zeit um 1850.

Ein großer Teil der abgebildeten Karten ist im Besitz von Frank Berger. „Manche befinden sich auch in Archiven in Düsseldorf oder Bonn oder im Bestand des Bergischen Geschichtsvereins“, sagt er. Rund drei Jahre hat der Wissenschaftler an diesem Buch gearbeitet. Dass die Zeit der Karten, die auf Papier gedruckt werden, allmählich vorbei geht, ist ihm bewusst. Wir leben im Zeitalter von Google Maps und Geocaching, die gute alte Landkarte wird allmählich zum Liebhaberstück. „Ein halbes Jahrtausend lang diente sie als Orientierung für Reisende und Kaufleute, später als auch Hilfsmittel für Wanderer, Autofahrer, Radler und Touristen“, schreibt er. Und natürlich waren die Karten auch Arbeitsinstrumente für Verwaltung, Grundstückswesen, Stadtplaner und Wirtschaft.

Kartographie ist eigentlich nicht Frank Bergers Hauptarbeitsgebiet. Er ist Numismatiker, also Experte für historische Münzen. Geforscht und publiziert hat er unter anderem zur Datierung römischer Münzfunde. Seine Aufgabe als Kurator in Frankfurt umfasst jedoch nicht nur das Münzkabinett des Historischen Museums, sondern auch Waffen, Rüstungen, Modelle und Dioramen – das sind Schaukästen, die beispielsweise Landschaften darstellen.