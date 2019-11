Hückeswagen-Radevormwald : Neuer Sparkassen-Dresscode soll Distanz abbauen

Hückeswagen/Radevormwald Das Motto bei der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen lautet seit neuestem: krawattenfrei und trotzdem gut gekleidet.

Gut gekleidete Menschen werden in der Regel positiver beurteilt als andere, anderseits kann ein zu formeller Kleidungsstil auch als abgrenzend und antiquiert empfunden werden. „Die Sparkasse möchte in diesem Punkt nah am Menschen sein und hat ab sofort in puncto Kleiderordnung neue Wege für alle Beschäftigen beschlossen“, teilt Dorothea Stabolewski, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen, mit. Das bedeutet jetzt zum Beispiel fehlende Krawatten und dezente Jeans bei den Herren sowie schicke, dem Anlass angepasste Freizeitbekleidung bei den Damen. „Wer sich zukunftsfähig aufstellen will, muss auch die eigenen Ansichten immer wieder hinterfragen“, sagt Stabolewski.