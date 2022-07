Kinderbetreuung in Radevormwald : Ein rauschendes Kindergarten-Fest

Hückeswagen Im Johanna-Heymann-Familienzentrum der AWO an der Blumenstraße wurde am Freitag ein großes Sommerfest gefeiert. Die Mitarbeitenden hatten sich eine ganze Menge einfallen lassen, um für eine besondere Fest-Stimmung zu sorgen.

Normalerweise sind die Schulen und Kindergärten wie eine Behörde – am Freitagnachmittag ist meist nicht mehr viel los. Ausnahmen bestätigen aber die Regel. Und so herrschte am vergangenen Freitagnachmittag im Johanna-Heymann-Familienzentrum der AWO an der Blumenstraße Hochbetrieb. Das zeigte sich am Straßenbereich vor allem auf dem Parkplatz. Der wurde für Autos gesperrt, und aus einer Box ertönte lautstarke Musik.. Auf dem Parkplatz waren zahlreiche Kinder unterwegs, sie lachten, spielten, während Eltern und Mitarbeitende des Familienzentrums zusahen, sich unterhielten oder auch mitspielten.