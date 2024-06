DLRG in Radevormwald Fürs Schwimmabzeichen nach Remscheid

Man kann das Schwimmabzeichen ein wenig mit dem Sportabzeichen vergleichen – nur eben im Wasser statt am Weitsprungkasten. „Man kann entweder das Seepferdchen-Abzeichen machen oder eben Bronze, Silber oder Gold. Dazu muss man unterschiedliche Kompetenzen im Wasser nachweisen“, sagt Apffelstaedt. Die Remscheider DLRG stemmt einen ganzen Tag und reiht sich damit in die dreistellige Zahl der DLRG-Gliederungen in Deutschland ein, die bei den zweiten Schwimmabzeichentagen mitmachen. „Wir werden am Sonntag, 16. Juni, das Remscheider Sportbad am Park mieten und ausschließlich Schwimmabzeichen abzunehmen“, kündigt Apffelstaedt an.