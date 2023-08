Bürgerzentrum für die Wupperorte Dekoratives Geschenk für das Foyer

Bürgermeister Johannes Mans nahm das Geschenk im Namen der Stadt fürs neue Haus dankend an und ließ die Bilder bis zur offiziellen Einweihung des Hauses am Freitag aufhängen. Und so zieren nun prächtige Blumen in leuchtenden Farben aus Ebbinghaus’ eigenem Garten das Foyer des Bürgerzentrums. Für Ebbinghaus eine Ehre und ein besonderes Gefühl, verrät er beim Anblick dann. „Ich bin gespannt auf die Resonanz. Noch weiß ja keiner, dass die Aufnahmen von mir sind.“ Er selbst freue sich natürlich, seine eigenen Werke jetzt an einem öffentlichen Ort zu sehen.

Ob er denn bereit wäre, möglicherweise für eine andere Jahreszeit, neue Bilder mit heimischen Herbst- oder Winterimpressionen fürs Bürgerzentrum anzufertigen? Ebbinghaus ist dem nicht abgeneigt. „Es kommt natürlich auf die Reaktion an. Aber wenn ich angefragt werden, würde ich sicherlich nicht nein sagen.“