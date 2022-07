Psychologische Beratungsstelle Herbstmühle in Wipperfürth : Klienten haben oft seelische Probleme

Wipperfürth Die Psychologische Beratungsstelle Herbstmühle für Eltern, Kinder und Jugendliche ist auch für die Städte Hückeswagen und Radevormwald zuständig. Im vergangenen Jahr wurden 720 Fälle abgeschlossen und 1158 Familien beraten.

„Ich bin den Mitarbeitern sehr dankbar für die Bereitschaft, die nötigen Schritte zur Versorgung unserer Klienten und zur Zusammenarbeit untereinander zu tun“, schreibt Sändker, der in der Leitung von Jutta Schüler unterstützt wird. Derzeit zählt die Herbstmühle elf hauptamtliche Berater, vier Mitarbeiter in der Verwaltung, zwei im Elterncafé, zwei Familienhebammen eine Familien,- Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin sowie drei freiberufliche Beraterinnen. Fachliche Qualifikationen gibt es in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, in der systemischen Therapie, Familientherapie und Paartherapie, in der Ehe-, Familien- und Lebensberatung, in der systemischen Supervision, im Psychodrama für Kinder, in der Traumatherapie, in der Bindungsgestützten Therapie und in der Erziehungsberatung.