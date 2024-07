Psychiatrische Institutsambulanz in Hückeswagen Akute Hilfe für psychisch Erkrankte im ehemaligen „Wohnwerk“

Depressionen, Ängste, Psychosen, Persönlichkeitsstörungen – die Liste von psychischen Erkrankungen ist lang. Betroffen sind immer mehr Menschen, etwa durch Erschöpfungsdepressionen, besser bekannt als Burn Out. Davor sind auch die Menschen im oberbergischen Norden nicht gefeit, was die Ärzte am Kreiskrankenhaus in Gummersbach festgestellt haben. Sind doch viele Hückeswagener, Radevormwalder und Wipperfürther mit solchen Krankheitsbildern unter ihren Patienten. So stellt Gemy Kuriakose fest: „Der Bedarf ist da!“