Protest in Hückeswagen Demo gegen AfD-Versammlung im Forum

Die AfD, die zu Wochenbeginn eine Niederlage vor dem Oberverwaltungsgericht Münster erlitten hatte und weiterhin als rechtsextremistischer Verdachtsfall vom Bundesverfassungsschutz eingestuft werden darf, polarisiert weiter. Auch in Hückeswagen. So kündigt die Bürgergruppierung „Wir sind mehr im Bergischen“ an, sich vor der Wahlkampfveranstaltung der Partei im Vorfeld der Europawahl am 9. Juni im Forum „als protestierendes Begrüßungskomitee“ am Bergischen Kreisel positionieren zu wollen. Um 17 Uhr wollen sich die Teilnehmer an der zentralen Zufahrt zum Versammlungsort der Rechtspopulisten aufstellen, „um dort mit Transparenten und Bekundungen gegen die politische Haltung der AfD zu protestieren“. Das teilte die Bürgergruppierung mit.