Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene Projekt „Start“ ist in Hückeswagen etabliert

Seit knapp zweieinhalb Jahren läuft das Projekt „Start“ der Ökumenischen Initiative Wipperfürth in den Räumen des ehemaligen OGB-Gebäudes an der Peterstraße. Eine lange Zeit, in der das Projekt von der Öffentlichkeit relativ unbeachtet gearbeitet hat. Dennoch ist es auch in der Stadt angekommen. Es hat sich allerdings einiges getan in dieser Zeit, sagt Projekt-Leiterin Loredana Baur: „Vor allem räumlich hat sich eine Menge geändert. Wir sind mittlerweile im Erdgeschoss ansässig, nachdem wir zuvor noch in den oberen Etagen waren.“ Genutzt werden unten nun zwei große Räume, in denen der Schulunterricht für die Klassen Hauptschule und Realschule erfolgt. Denn das Ziel des Projekts sei es, Jugendliche und junge Erwachsene auf einen Schulabschluss vorzubereiten. Schwer erreichbare junge Menschen sind die Klientel von „Start“, sagt Loredana Baur. „Wir nehmen die jungen Menschen bis zum Alter von 25 auf, in Ausnahmefällen auch ältere. Aktuell ist die älteste Projektteilnehmerin Mitte 30.“