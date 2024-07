Postzustellung in Hückeswagen Immer mehr Beschwerden der Kunden

DHL-Group-Pressesprecherin Britta Töllner erkundigte sich auf Anfrage unserer Redaktion erneut vor Ort bei den Kollegen im Zustellstützpunkt an der Peterstraße nach dem aktuellen Stand. Die Zustellung in Hückeswagen sei stabil – „und es sind alle Bezirke täglich besetzt“, sagt sie. Generell sinke aber das Sendungsaufkommen im Briefbereich, man erhalte nicht mehr jeden Tag einen Brief. Zudem hätten werbliche Sendungen (Dialogpost) eine Regellaufzeit von vier Tagen und würden oft gebündelt an wechselnden Wochentagen dienstags bis samstags zugestellt.