Probleme mit der Krankenkasse : Nach OP fehlt nahtlose häusliche Versorgung

Hückeswagen Ursula Hombrecher stürzte vor Weihnachten, riss sich dabei die Achillessehne und musste ins Krankenhaus. Weil die Abläufe bei der Anschlusspflege nicht stimmten, hatte die 84-Jährige eine wahre Odyssee zu durchlaufen.

Ursula Hombrecher hatte Pech. Denn sie hatte am 18. Dezember des Vorjahres einen Unfall, bei dem sie stürzte. Daraufhin musste die 84-Jährige ins Krankenhaus, Diagnose: Riss der Achillessehne und Verdacht auf ein gebrochenes Handgelenk. Zumindest der bestätigte sich im Nachhinein nicht. „Ich war mit der Schwiegertochter und deren Mutter in Schloss Burg beim Essen. Als ich dann die Treppe nach draußen gegangen bin, muss ich wohl eine Stufe übersehen habe und bin

Im Krankenhaus wurde die 84-Jährige dann erfolgreich operiert und bekam eine Gipsschiene um den Fuß, den sie natürlich auch nicht belasten durfte. So weit, so unangenehm – zumal so kurz vor Weihnachten. „Ich hatte eigentlich meine Familie eingeladen, aber das ging dann natürlich nicht mehr“, sagt Ursula Hombrecher. Dann kam allerdings auch noch Unglück dazu. Denn am Freitag, 20. Dezember, wurde der 84-Jährigen mitgeteilt, dass sie am darauffolgenden Samstag entlassen werden sollte. „Da habe ich nur gesagt: Wunderbar – aber ich kann nicht nach Hause“, sagt Ursula Hombrecher. Sie sei alleinstehend und wohne in einer alles anderen als barrierefreien Wohnung.