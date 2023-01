Konzert im Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Premiere für Gitarrist und Sänger

Seiffert überzeugt laut Noppenberger mit einer kraftvollen, gefühlvollen und ungewöhnlichen Stimme. „Seine Songs besitzen Tiefe, auf die man sich gerne einlässt. Die Musik, irgendwo zwischen Folk, Rock und Soul, nimmt einen mit auf Reisen und schafft Raum, um abzutauchen“, heißt es in der Ankündigung. Gitarre und Gesang erzählen dabei Geschichten von Erlebtem und Erdachtem. Irland und Schottland beeindruckten ihn insbesondere, was in seiner Musik klar zu hören ist. Neben den europäischen Eindrücken in seiner Musik gesellen sich auch Einflüsse aus Ländern wie Peru, Indien, Cabo Verde oder Kambodscha, wo er die Chance nutzte, mit Menschen, Natur und Kultur in Kontakt zu kommen.