TV Winterhagen: Prellball-Männer schaffen Qualifikation für Deutsche Meisterschaft

Michael Köthe, Thomas Mörch, Martin Kammler und Ulrich Sandt (v.l.) belegten den dritten Platz bei den 41. Prellballmeisterschaften der Senioren in Bonn. Foto: Köthe

Hückeswagen Thomas Mörch, Ulrich Sandt, Michael Köthe und Martin Kammler spielen um die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften.

Die Prellball-Männer des TV Winterhagen haben ein erfolgreiches Wochenende hinter sich gebracht und mit einem dritten Platz bei den Regionalmeisterschaften der Gruppe Mitte in Bonn die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft geschafft. Es spielten Thomas Mörch, Ulrich Sandt, Michael Köthe und neu im Team Martin Kammler.

Im ersten Spiel gegen den TV Kierdorf kam der TVW gut ins Spiel, musste sich aber nach einer spannenden Endphase mit 25:28 geschlagen geben. Die Spiele gegen den TV Berkbaum und den TuS Meinerzhagen gewannen die Männer deutlich mit 34:27 und 40:30. Im letzen Spiel gegen den TV Zeilhard (mehrfacher Deutscher Meister) lief es in der ersten Halbzeit bestens, und das TVW-Team konnte sich zur Halbzeit einen knappen Vorsprung von zwei Bällen erarbeiten. In der zweiten Halbzeit kippte das Spiel und Zeilhardt ging mit zwei Bällen in Führung. Zum Schluss musste sich der TVW dann doch mit 24:28 geschlagen geben.