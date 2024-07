Brief- und Paketzustellung in Hückeswagen Post wehrt sich gegen die Vorwürfe

Betretene Mienen im Zustellstützpunkt der Deutschen Post an der Peterstraße: Die seit Monaten schier nicht enden wollende Kritik an der Zustellung der Briefe und Pakete in der Schloss-Stadt geht nicht spurlos an den Verantwortlichen vorbei. Immer wieder berichten Bürger von unhaltbaren Zuständen bei der Postzustellung, davon, dass mal eine ganze Woche gar keine Post kommt und dann auf einmal ein ganzer Schub im Briefkasten liegt. Viele warten auf wichtige Post von Krankenkasse, Rentenversicherung oder von einem Online-Händler. Manchmal bis zu 14 Tage. Eine Erklärung für das Dilemma hat die Post nicht.