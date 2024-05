Posaunenchor Scheideweg in Hamburg Eine ganze Stadt im Zeichen der Bläsermusik

Am Samstagvormittag gab es eine Probe mit allen Teilnehmern für den Schlussgottesdienst am Sonntag auf der großen Wiese im Hamburger Stadtpark. Samstagnachmittag folgten viele Blechbläserkonzerte und Veranstaltungen an vielen Orten in Hamburg, unter anderem an der Hafenpromenade „mit der Elbphilharmonie im Hintergrund“, sagte Persian. Während die Jugendgruppen auf dem Schiff Cap San Diego musizierten, standen die anderen auf der Promenade und stimmten ihre musikalischen Stücke abwechselnd an.