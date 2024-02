Brückensanierung am Polizei-Kreisel Weg ins Wipperfürther Zentrum ist bald frei

Die viel befahrene Brücke war ohnehin schon in einem schlechten Zustand, als das starke Hochwasser vor zweieinhalb Jahren weitere Schäden hinterlassen hatte. Die Stadt Wipperfürth nutzte daher die Gelegenheit des Umbaus der bis dato per Ampel geregelten Kreuzung in einen Kreisverkehr, das Brückenbauwerk zu sanieren. So mussten die Brückenkappen, die dem Schutz der tragenden Brückenkonstruktion sowie der Verankerung der Geländer dienen, abgebrochen und erneuert werden.