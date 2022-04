Wo ist Gilbert Thilo J.? : Polizei Köln sucht vermissten Mann aus Hückeswagen

Köln/Hückeswagen Seit Jahresende gilt der 48-jährige Gilbert Thilo J. als vermisst. Er hatte sich zuletzt in Köln aufgehalten. Wer Hinweise zu seinem Aufenthaltsort machen kann, sollte sich an die Polizei wenden.

Bereits seit Silvester sucht die Polizei Köln nach einem 48-Jährigen aus Hückeswagen, jetzt ruft sie die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Gilbert Thilo J. hatte sich zuletzt in der Domstadt aufgehalten. Nach dem Fund von persönlichen Sachen des 48-Jährigen an einem Feldweg in Köln-Flittard nahe des Rheins hatten Einsatzkräfte am letzten Tag des vorigen Jahres unter anderem mit einem Mantrailer (ein Hund, der für die Suche nach Menschen geschult ist) und einem Polizeihubschrauber nach dem Mann gesucht.