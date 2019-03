Planungsausschuss: Mit dem „Eschelsberg“ kommt die Spangenstraße doch noch

HÜCKESWAGEN Der Planungsausschuss entschied sich in seiner Sondersitzung am Montagabend einstimmig für die Verbindung vom Brunsbachtal zur Kölner Straße.

Durch das Neubaugebiet „Eschelsberg“ wird eine in beide Richtungen befahrbare Durchgangsstraße gebaut, die künftig das Brunsbachtal mit der oberen Kölner Straße verbindet. Der Fachausschuss gab damit grünes Licht für ein Projekt, das vor vielen Jahren und noch unter Bürgermeister Uwe Ufer unter dem Arbeitstitel „Spangenstraße“ lief. Von einem Neubaugebiet im Brunsbachtal war damals noch keine Rede, wohl aber von einer neuen Straße, die die Kölner Straße und die Altstadt vom Verkehr entlasten sollte. Dass sie dann unter Ufers Nachfolger Dietmar Persian doch nicht gebaut wurde, lag am fehlenden Geld. Den offiziellen Beschluss muss der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung fassen.