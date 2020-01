Hückeswagen : Politik: Schloss darf nicht in fremde Hände

Hückeswagen Dem Planungsausschuss wurden die vier Architektenideen für die künftige Schlossnutzung vorgestellt.

Es gab spontanen Applaus (seitens der Zuhörer), aber auch große Skepsis (bei Horst Fink von der SPD) – die Bandbreite der Gefühle am Montagabend im Heimatmuseum war groß, nachdem Ursula Mölders vom Kölner Stadt- und Regionalplanungsbüro Dr. Jansen die vier Vorschläge der Architekturbüros zur künftigen Nutzung des Schlosses vorgestellt hatte. Eines aber stellten in der Sitzung des Planungsausschusses alle Beteiligten klar: Das Schloss dürfe nicht an einen Investor verkauft werden, sondern müsse in öffentlicher Hand bleiben. Vor allem, damit die Hückeswagener weiterhin Zugriff auf „ihr“ Schloss haben.