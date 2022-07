Hückeswagener Filiale am Etapler Platz : Leitungswechsel bei Volksbank von Frau zu Frau

Leitungswechsel in der Hückeswagener Volksbank-Filiale: Sandra Gerke (l.) übergibt an ihre bisherige Stellvertreterin Pia Fried. Foto: Bettina Osswald

Hückeswagen Leitungswechsel bei der Hückeswagener Filale vom Etapler Platz: Pia Fried übernimmt das Kommando von Sndra Gehrke. Diese wechselt in die Gewerbekunden-Betreuung.

Das neue Gesicht der Volksbank im Bergischen Land in Hückeswagen ist ein vertrautes: Pia Fried übernimmt zum heutigen 1. Juli die Filialleitung am Etapler Platz. Die gebürtige Hückeswagenerin gehört bereits seit Juni 2011 zum Filialteam. Ihre Vorgängerin Sandra Gerke wechselt nach mehr als 20 Jahren in der Schloss-Stadt in die Gewerbekunden-Betreuung der Volksbank im Bergischen Land. „Ich nehme die Erinnerung an viele angenehme Kundenbegegnungen mit und den schönen Zusammenhalt in dieser Stadt. Die Hückeswagener bewegen viel“, sagt Sandra Gerke.

Pia Fried freut sich derweil sehr, nun in neuer Funktion in ihrer Heimatstadt wirken zu können, in der sie 23 Jahre lang lebte und viele Menschen schon seit der Jugend kennt. „Ich liebe es, meine Kunden genau kennenzulernen und sie über lange Zeit zu begleiten“, sagt sie. „Wenn man zusammen lachen und zusammen weinen kann, dann hat man wirklich Vertrauen zueinander gefunden.“ Die 33-Jährige, die schon ihre Ausbildung bei der heutigen Volksbank im Bergischen Land machte, geht jeden Tag gerne zur Arbeit und freut sich über erfolgreiche Gespräche und die vielen Gelegenheiten, in denen sich eine enge Kundenbeziehung auszahlt.

Dass sie als Filialleiterin nun auch noch enger für ihre Kollegen da sein kann, ist ihr wichtig. „Mir liegt auch die Nachwuchsförderung sehr am Herzen. Ich möchte junge Leute auf ihrem Karriereweg begleiten und für unseren Beruf begeistern.“ Rückhalt findet sie dafür auch bei ihrem aktuell dreiköpfigen Team, das die Hückeswagener Kundinnen und Kunden am Etapler Platz in allen Belangen rund um ihr Konto und ihre Finanzen berät und begleitet.

Pia Fried wohnt inzwischen mit Ehemann und Katze in der Lenneper Altstadt. Sie ist ein Familienmensch, reist gerne – und am Wochenende ist sie häufig im Fußball-Stadion zu finden.

(büba)