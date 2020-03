Hückeswagens Partnerstadt : 62,9 Prozent – Fait bleibt Bürgermeister von Etaples

Die Bürgermeister von Hückeswagen, Dietmar Persian (l.), und Etaples, Philippe Fait, bei der Gedenkfeier 2018 in der Partnerstadt anlässlich des Ende des ersten Weltkriegs 100 Jahre zuvor. Foto: stehl

Etaples Die Kommunalwahl am Sonntag in der Partnerstadt litt unter der Coronakrise: Nur 47 Prozent der Wahlberechtigten gingen an die Urnen.

Mit absoluter Mehrheit hat die Equipe um Bürgermeister Philippe Fait die Kommunalwahl in Etaples-sur-Mer gewonnen: Mit 62,9 Prozent gewann der alte und auch künftige Verwaltungschef von Hückeswagens Partnerstadt die Kommunalwahl und kann damit die Geschicke der Stadt an der Kanalküste auch die nächsten fünf Jahre lenken. Zudem verfügt seine Fraktion über 29 Sitze im neuen Rat der Stadt. Sein Konkurrent von der Opposition, Pascal Thiébaut, brachte es am Sonntag nur auf 20,3 Prozent und drei Sitze. Mit nur einem Sitz musste sich Xavier Brassart vom rechtspopulistischen Rassemblement national begnügen – auf ihn entfielen 8,8 Prozent der Stimmen.

Die Wahlbeteiligung im Norden Frankreichs sank von 67 Prozent 2014 dramatisch auf 47 Prozent. Das lag womöglich auch daran, dass viele Menschen wegen des Coranavirus zu Hause blieben. In vielen Gemeinden ist zudem eine Stichwahl nötig, die für Sonntag vorgesehen ist. Jedoch wird momentan überlegt, ob nicht aufgrund der Epidemie diese Wahl verschoben werden sollte. Insofern hat Etaples-sur-Mer Glück, als dort für die Zukunft sichere Verhältnisse herrschen.

(born)