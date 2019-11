100 Jahre Pflitsch : Neue Lösungen für einfacheres Arbeiten

Info

Gründung Die Firma Pflitsch wurde 1919 von Ernst Pflitsch in Marienheide-Linge gegründet. Dort wurden elektrotechnische Bauteile wie Leuchtenzubehör, Lüsterklemmen oder Stecker gefertigt.

Umzug 1938 verlegte Ernst Pflitsch sein Unternehmen in die Schloss-Stadt, direkt an der Wupper und in der Nähe der Bahnlinie gelegen. Nach einigen Erweiterungen wurde 2018 das freigewordenes Gelände der Firma Magna Powertrain im Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg gekauft. Dort wurde in diesem September das Werk 2 auf etwa 10.000 Quadratmetern Fläche in Betrieb genommen.

