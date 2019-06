Innenstadtumbau in Wipperfürth : Pflasterarbeiten auf Wipperfürther Marktplatz in vollem Gange

Wipperfürth Die Nachbarstadt gleicht einer Großbaustelle: Am Markt- und Kölner-Tor-Platz wird weiter gearbeitet. Immerhin ist die Marktstraße inzwischen fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben worden.

Das Klopfen der Hämmer auf den Pflastersteinen ist derzeit nicht zu überhören: Die Pflasterer sind auf dem Wipperfürther Marktplatz im Bereich vor dem Hansecafé und der Geschäftsstelle der Kreissparkasse aktiv. „Die Arbeiten sind in vollem Gange und schreiten zügig voran“, versichert Sonja Puschmann von der Stadt Wipperfürth. „Richtet man den Blick von der Marktstraße aus in Richtung Evangelischer Kirche, ist festzustellen, dass die helle Farbe der Pflanzringe den Farbton der Evan- Kirche geschickt aufgreift.“ Daraus ergebe sich schon jetzt eine harmonische und ansprechende Kulisse.

An der Großbaustelle am Stadteingang im Bereich Kölner-Tor-Platz hat die Baufirma mit dem vorübergehenden Rückbau des Pflasters in der Straße „Am Kaufhaus“ begonnen. Die Straße neben der Rewe-Tiefgarage wird auf einer Breite von etwa vier Metern provisorisch als einspurige Fahrbahn asphaltiert und sollals Durchfahrt während der weiteren Bauarbeiten einen besseren Verkehrsfluss im Bereich des Kölner-Tor-Platzes ermöglichen. Sonja Puschmann: „Von der B 506 kommend kann der Kölner-Tor-Platz dann demnächst geradeaus über die Straße ,Am Kaufhaus’ passiert werden.“ Autofahrer können danach in abknickender Vorfahrt nach links auf die Radiumstraße in Richtung Kreis-verkehr abbiegen.