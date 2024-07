25 Jahre Hospizgruppe Hückeswagen Gut vorbereitet gehen – die Vorsorgemappe für den eigenen Sterbefall

Wie Patienten in kritischen Situationen – zum Beispiel bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand – vom Notarzt zu behandeln sind, wird in der Behandlungsverfügung geregelt. „Man kann sich zum Beispiel für oder gegen eine Wiederbelebung entscheiden. Die Leute wundern sich dann oft, warum man sich dagegen entscheiden sollte.“ Als Antwort darauf erzählt Prinz dann von einem seiner Angehörigen, der genau in dieser Situation war und sich gegen eine Reanimation entschieden hatte: „Wir wussten, dass er – wenn wir ihn erfolgreich wiederbelebt hätten – ein Schwerstpflegefall geworden wäre. Und das ist etwas, was er absolut nicht wollte.“ Auch diese Entscheidung müsse man ganz individuell treffen. „Will ich jetzt auf Biegen und Brechen wiederbelebt werden? Will und darf ich das meinem Partner zumuten? Denn das ist sowohl für die Angehörigen, als auch die Betroffenen selbst extrem belastend.“ Für Prinz steht jedenfalls fest: Er selbst will in so einem Fall keine Reanimation.