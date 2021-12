Jahresrückblick Hückeswagen : Pater Vincent verlässt die katholische Gemeinde

Hückeswagen Pater Vincent kam 2010 aus seiner indischen Heimat Kerala nach Hückeswagen, arbeitete dann als Kaplan im Oberbergischen, was eigentlich nach fünf Jahren zu Ende gewesen wäre.

Auch wenn der Wechsel nicht weit weg führt – für die Hückeswagener Katholiken ist er dennoch ziemlich endgültig. Pater Vincent Chacko, seit elf Jahren in der Pfarreiengemeinschaft Radevormwald-Hückeswagen als Seelsorger tätig, verließ Ende August die Schloss-Stadt in Richtung der oberbergischen Nachbarstadt Lindlar. Pater Vincent kam 2010 aus seiner indischen Heimat Kerala nach Hückeswagen, arbeitete dann als Kaplan im Oberbergischen, was eigentlich nach fünf Jahren zu Ende gewesen sei. Pater Vincent, der nebenbei ein Studium der Web Science an der TH in Köln absolvierte, habe in Absprache mit dem Erzbistum bis zum Ende seines Studiums als Subsidiar weiter in Hückeswagen und Radevormwald seelsorgerisch gearbeitet.