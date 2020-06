Parken in Wipperfürth : Parkscheibenpflicht an der Gartenstraße in Wipperfürth

Die Beschilderung an der Einfahrt zum Parkplatz in der Gartenstraße wurde geändert. Dort gilt jetzt eine Parkscheibenpflicht. Foto: Hansestadt Wipperfürth / Sonja Puschmann

Auch Hückeswagener müssen künftig aufpassen, wenn sie ihren Wagen auf dem Parkplatz an der Gartenstraße in Wipperfürth abstellen wollen. Aufgrund eines politischen Beschlusses ist das Parken dort seit Montag nur noch für jeweils zwei Stunden erlaubt – und zwar nur mit Parkscheibe. Die Beschilderung an der Einfahrt wurde entsprechend geändert, teilte die Hansestadt mit. Seit Montag ist das Parken dort in gekennzeichneten Flächen an Werktagen nur noch für maximal zwei Stunden zulässig. Diese Regelung gilt montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr.

Die Grundlage für die künftige Bewirtschaftung des Parkplatzes an der Gartenstraße geht auf einen einstimmigen politischen Beschluss des Wipperfürther Stadtrates zurück. Ziel der Änderung ist, dass der Parkplatz in Zukunft nicht mehr von Dauerparkern belegt wird. Durch die kürzere Verweildauer versprechen sich die Mitglieder des Stadtrates eine höhere Fluktuation, die zur Belebung der Innenstadt beitragen soll.

Ausgenommen hiervon sind die Parkplätze der Katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus, die zuvor schon nicht allgemein zum Parken zur Verfügung standen, sondern für einen bestimmten Personenkreis reserviert sind. Die Gemeinde ist Eigentümerin des Grundstücks.

Ebenfalls ausgenommen von der neuen Regelung sind die beiden Stellplätze, die für eine Dauer von maximal vier Stunden zum Laden von Elektro-Autos belegt werden können sowie der Behindertenparkplatz, der jedoch nur mit einer besonderen Berechtigung in Anspruch genommen werden darf.

Bis sich die Nutzer des Parkplatzes an die neue Regelung gewöhnt haben, wird das Wipperfürther Ordnungsamt in den ersten Tagen lediglich schriftlich auf die geänderte Parksituation hinweisen und in der ersten Zeit keine „Knöllchen“ verteilen.

(rue)