Parasportler Benjamin Lennartz will 2020 bei Olympia antreten

Hückeswagen Seit 2013 nimmt Benjamin Lennartz am ATV-Triathlon teil. Allerdings ohne echte Konkurrenz, denn der 34-Jährige ist Paratriathlet und absolviert die Laufstrecke im sogenannten Handbike.

Auch am Samstag ließ sich der erfolgreiche Sportler die Teilnahme nicht entgehen. „Diesmal sogar direkt vor der Haustür“, sagte Lennartz, der seit Anfang des Jahres in Hückeswagen wohnt. Nach 1:14:06 Stunden durchfuhr er auf der Volkstriathlon-Strecke mit erhobenen Händen und zum Siegeszeichen geformten Fingern das Ziel auf dem Sportplatz an der Schnabelsmühle. Seine Ehefrau Frauke, Familie und Freunde nahmen ihn schulterklopfend in Empfang. „Es hat wieder viel Spaß gemacht und es ist schön zu Hause, wo Familie und Freunde sind, zu starten – wieder gut betreut vom ATV“, äußerte sich der Rollstuhlfahrer gut gelaunt nach dem Wettkampf.

Der Triathlet hatte zuvor nicht viel Zeit, um Energie zu tanken. Erst vor drei Wochen nahm er an der Europameisterschaft in Tartu (Estland) teil, vor zwei Wochen am Weltcuprennen in Edmonton (Kanada). Schon in einer Woche soll es mit der Nationalmannschaft ins Trainingslager gehen für die Weltmeisterschaft in Australien. „Da ich in Kanada den vierten Platz belegt habe, konnte ich gut Punkte sammeln für die WM-Qualifizierung. Das wird hoffentlich reichen“, sagt der erfolgreiche Sportler. Am 7. September startet der Flug nach Australien. Am 15. September geht Lennartz dann bei der WM in Gold Cost, Australien an den Start.