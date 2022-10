Öffentlicher Nahverkehr in Oberberg : OVAG verlängert Abo-Aktion

Oberberg/Hückeswagen Die Abo-Aktion der Oberbergische Verkehrsgesellschaft (OVAG) kommt bei ihren Stammkunden so gut an, dass sie über den ursprünglichen Zeitraum September / Oktober bis zum Jahresende ausgewiesen wird.

Wer ein OVAG-Abo besitzt, kann dieses an folgenden Aktionstagen landesweit nutzen: an allen Wochenenden bis Ende des Jahres, an Allerheiligen, 1. November, sowie in den Weihnachtsferien vom 23. bis 31. Dezember. In dies der Zeit dürfen zusätzliche Personen kostenfrei auf dem Abo-Ticket mitfahren: ein Erwachsener und drei Kinder (bis einschließlich 14 Jahre) oder ein Erwachsener und zwei Fahrräder oder ein Kind und 2 Fahrräder oder vier Kinder. „Die Aktion gilt natürlich auch für neu abgeschlossene Abos“, versichert Tadic.