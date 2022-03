Verein Christliche Schriftenverbreitung in Hückeswagen : Osteraktion für Kinder im Stadtpark

Start des Oster-Parcours ist gegenüber der Stadtbibliothek, dann geht‘s rund um den Teich und durch den gesamten Stadtpark. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Der Christliche Schriftenverbreitung e.V. plant einen Parcours zum Hintergrund des wichtigen Festes. An zehn Stationen sollen Mädchen und Jungen selbstständig den Hintergrund von Ostern ausfindig machen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Stadtpark verwandelt sich demnächst in einen Tummelplatz für Kinder. Allerdings hat das nichts mit der geplanten Erneuerung des Areals zu tun, die Stadtverwaltung und Politik anstreben, sondern vielmehr mit einer Aktion des Vereins Christliche Schriftenverbreitung (CSV). Der Hückeswagener Verlag lässt am 2. April einen Outdoor-Parcours aufbauen, an dem Kinder ab sieben Jahre in der Zeit von Montag, 4. April, bis Mittwoch, 20. April, Fragen zur Ostergeschichte beantworten können.

An zehn Stationen sollen sie selbstständig den Hintergrund von Ostern ausfindig machen, erläutert Gunther Werner vom CSV. „Dazu lesen sie an jeder Station eine Texttafel oder nutzen ein mitgebrachtes Handy mit QR-Scanner, um sich die Texte im Internet anzuhören.“ Anschließend erhalten sie an jeder Station eine Aufgabe, wie zum Beispiel „Eselwettrennen“, „Geheimschrift entschlüsseln“ oder „Silbermünzen suchen“. „Jedes Kind, das den Parcours vollständig absolviert, erhält eine kleine Belohnung“, verspricht Werner. Diese gibt es an einem bestimmten Punkt des Parcours.

Die Idee zu dieser Oster-Entdeckung war im vorigen Jahr in Hessen entstanden, wo ein Geschwisterpaar den ersten Parcours dieser Art aufgebaut hatte. Die Unterlagen dazu erhielt der Hückeswagener Verlag. Zusammen mit Rüdiger Schul – der Schreiner wird den Parcours im Stadtpark aufbauen – überlegte Gunther Werner, wo in Hückeswagen eine solche Aktion stattfinden könnte. Beide kamen schließlich auf den Stadtpark und fragten beim Bürgermeister an, ob der dafür genutzt werden könne. Die Zustimmung ließ nicht lange auf sich warten.

„Der Parcours wird nicht durch Personal vor Ort betreut“, betont Werner. Erziehungsberechtigte sollten daher ihre Kinder altersgerecht beaufsichtigen. Am Ende ist eine Feedback-Box aufgestellt, die täglich geleert wird. Gruppen oder Schulklassen, die den Parcours nutzen möchten, sollten sich vorab unter ☏ 0177 4540689 (Schul) anmelden.

Der 1948 gegründete Verein Christliche Schriftenverbreitung ist als Verlag und als Versandbuchhandlung tätig, heißt es auf dessen Internetseite. In den Anfängen wurde die Verlagstätigkeit noch in den Nebenräumen eines Versammlungsgebäudes abgewickelt, seit 1972 gibt es den Christlichen Schriftenverbreitung e. V., der seit 1986/1987 im Gebäude An der Schlossfabrik 30 ansässig ist, das 2001 um einen Anbau erweitert wurde.

Internet Alle Infos und einen Übersichtsplan gibt‘s online unter

www.ostern-hueckeswagen.de

(büba)