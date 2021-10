Operationstechnische Assistentin : Medizinischer Beruf mit Zukunft

Wipperfürth Zwei junge Frauen haben jetzt an der Wipperfürther Helios-Klinik ihre Ausbildung zur Opperationstechnischen Assistentin bestanden.

Der Beruf hat Zukunft, denn gut ausgebildete Fachkräfte sind sehr gefragt. Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz ab 1. August 202 sind noch möglich – per E-Mail an kerstin.weitzenkamp@helios-gesundheit.de oder per Post an: Helios Klinik Wipperfürth, Pflegedirektorin Kerstin Weitzenkamp, Alte Kölner Straße 9, 51688 Wipperfürth.