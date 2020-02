Neues Angebot im Oberbergischen Kreis : Onlinebewerberbuch für Schüler und Arbeitgeber

Oberberg (tei.-) Das Onlinebewerberbuch des Oberbergischen Kreises – www.treffpunktobkarriere. de – ist jetzt offiziell freigeschaltet. „Ein innovatives Produkt für eine innovative Region“,so bringt es Landrat Jochen Hagt auf den Punkt.

Hinter dem Onlinebewerberbuch, dem neuen digitalen Angebot, steckt eine bestechende Idee: Schüler präsentieren sich online mit ihren Interessen, Stärken und Berufswünschen. Anschließend können registrierte Unternehmen und Institutionen in einem geschützten Bereich mit den Jugendlichen in Kontakt treten, um sich als Arbeitgeber zu präsentieren.

Unternehmen und Institutionen nutzen nach erfolgreicher Registrierung ihren Zugang, um in dem geschützten Bereich anhand weniger Suchbegriffe potenzielle Bewerber zu finden. Im Anschluss besteht die Möglichkeit einer Kontaktaufnahme über die sichere Chatfunktion. Weitere Schritte sind möglich, etwa um sich zum Schülerbetriebspraktikum zu verabreden oder schriftliche Bewerbungsunterlagen einzureichen.

Politik in Hückeswagen

Politik in Hückeswagen : Die Bever soll attraktiver werden

Keiner weiß es: Was kostet das Schloss?

Politik in Hückeswagen

Politik in Hückeswagen : Keiner weiß es: Was kostet das Schloss?

Tourismus in der Schloss-Stadt

Tourismus in der Schloss-Stadt : Hückeswagens erste 4-Sterne-Ferienwohnung

Nach einer Einführungsphase an den vier Gesamtschulen können weitere Schulen im Kreisgebiet das Onlinebewerberbuch in ihre Studien- und Berufsorientierung einbauen. Schon in dieser ersten Phase haben sich mehr als 100 Unternehmen und Institutionen und rund 200 Schüler online registriert.