Zurück in die 60er und 70er Jahre in Hückeswagen : Gemütliche Oldie-Session mit vielen Hits

Das Duo „Old Friends“ ließ im Kultur-Haus Zach die Musik der 60er und 70er Jahre lebendig werden. Foto: D. Bauer

Hückswagen Das Duo „Old Friends“ versetzte das Publikum im Kultur-Haus Zach am Freitagabend in die 60er und 70er Jahre. Dabei wurde die Musik der Beatles, Rolling Stones & Co. auf besondere Weise lebendig.