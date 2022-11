Ganztagsbetreuung in Hückeswagen OGS wird zur gewaltigen Herausforderung

Zu diesen Experten gehört Jürgen Thomaßen vom Büro Thomaßen Consult. Die Stadt hat das Kölner Fachbüro im März beauftragt, einen Schul- und Medienentwicklungsplan sowie eine Planung zur Sportentwicklung zu erarbeiten. Im Schulausschuss legte Thomaßen einen ersten Zwischenbericht vor. Das Fachbüro geht davon aus, dass in Hückeswagen ab 2026 etwa 430 Grundschulkinder für die OGS angemeldet werden – fast dreimal so viele wie heute. Damit stünde die Stadt vor enormen Herausforderungen, da schon aktuell die Kapazitäten nicht ausreichen, wie die Wartelisten zeigen. Es fehlt an Räumen, und auch personell ist die OGS auf viel mehr Kinder nicht eingerichtet. „Die personelle Besetzung ist dünn und auf Kante genäht“, sagte Viehoff. 22 Mitarbeiterinnen, die die „Gotteshütte“ vom vorherigen Träger übernommen hat, arbeiten in der OGS, alle in Teilzeit. Das Team muss spätestens ab 2026 deutlich aufgestockt werden, aber der Mangel an Fachkräften wie Erzieherinnen ist groß. Viehoff: „Die Arbeitszeit am Nachmittag ist wenig attraktiv, die Bezahlung ist es auch nicht. Wir brauchen aber Fachkräfte für eine qualifizierte Ganztagsbetreuung.“ Schon jetzt müssten räumlich und personell die Weichen gestellt werden, um den Anforderungen ab 2026 gewachsen zu sein. Die Problematik sei den Verantwortlichen im Rathaus bewusst, sagte Alexander Stehl als für die Schulen zuständiger Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung. Nicht klar ist, wie eine Lösung konkret aussehen kann, denn die Finanzierung des nach dem neuen Ganztagsförderungsgesetz notwendigen Ausbaus der Infrastruktur ist völlig offen. Stehl: „Wir wissen nicht, was wir an Förderung bekommen. Es gibt auch noch keine Richtlinien für den Ganztags-Ausbau. Sicher ist, dass Qualität ihren Preis hat – da muss mehr von Bund und Land kommen.“