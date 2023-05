Grundschulen in Hückeswagen OGS-Betreuung perspektivisch ausweiten

Es ist schon eine wichtige Nachricht für alle Eltern, die ihr Kind in die OGS-Betreuung geben wollen: Im Schulausschuss teilte Bürgermeister Dietmar Persian mit, dass es wohl doch eine fünfte Gruppe an der Löwen-Grundschule geben wird (unsere Redaktion berichtete). Fest steht: Die Nachfrage nach der Offenen Ganztagsgrundschule an den Hückeswagener Schulen der Primarstufe ist deutlich gestiegen. So wurde die Anzahl der Gruppen für die OGS an der Löwen-Grundschule für das kommende Schuljahr bereits von drei auf vier erhöht, an der GGS Wiehagen sind drei Gruppen und an der Förderschule Nordkreis ebenfalls drei Gruppen für die Ganztagsbetreuung eingerichtet, so dass im kommenden Schuljahr 210 Kinder in Hückeswagen betreut werden können.