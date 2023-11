Advent in Hückeswagen Offener Adventskalender wächst weiter

Auf zwei Termine möchte Irmgard Hannoschöck besonders hinweisen. „Es gibt in diesem Jahr gleich zwei Veranstaltungen in einem Stall. Die erste heißt ‚Schall im Stall‘ und wird von der Familie Weschenbach in Knefelsberg 2 ausgerichtet“, sagt sie. Zusammen mit der Band „No. 4 Mill Street“ wird am Donnerstag, 7. Dezember, vom oberen Ende der Montanusstraße um 18.40 Uhr ein Laternenzug zum Stall ziehen, dort tritt dann die Band auf. „Der zweite Stall-Termin ist dann am Freitag, 8. Dezember, um 17 Uhr. Pfarrerin Anke Mühling und ihr Kollege Reimund Lenth laden dann in der Reithalle in Steffenshagen zu einer besinnlichen Stunde mit gemeinsamem Singen ein“, sagt Irmgard Hannoschöck. Danach lockt ein Besuch auf dem Hüttenzauber auf dem Schlossplatz oder auf der Islandstraße. Der findet am zweiten Adventswochenende vom 8. bis zum 10. Dezember statt.