Tradition in Hückeswagen Veranstaltungsreihe hat sich etabliert

Wenn sich Irmgard Hannoschöck die Veranstaltungen des diesjährigen Offenen Adventskalenders ansieht, den sie 2015 als Mittel der Quartiersarbeit in der Schloss-Stadt ins Leben gerufen hatte, dann ist sie sehr zufrieden. Die Hückeswagenerin, die hauptberuflich bei der Diakonie-Fachstelle Sucht an der Marktstraße arbeitet, zieht nicht nur ein positives Fazit für die Veranstaltungsreihe in diesem Jahr, sondern ganz grundsätzlich. „Ich habe das besonders beim Termin ‚Bläserklänge im Advent‘ im Vereinshaus der Landeskirchlichen Gemeinschaft Scheideweg am 15. Dezember bemerkt“, sagt sie. Bei diesem Konzert habe sie gespürt, dass der Adventskalender in nur wenigen Jahren angekommen sei. „Das ist genau das, was wir beabsichtigt haben, als es 2015 losging: Menschen zusammenzubringen und Gemeinschaftserlebnisse zu schaffen“, sagt Irmgard Hannoschöck.