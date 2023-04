Ökumene in Hückeswagen Bindung über Konfessionsgrenzen

Eine solche Veranstaltung ist das Friedensgebet, das vom evangelischen Pfarrer Reimund Lenth mit Beginn des Krieges in der Ukraine vor mehr als einem Jahr ins Leben gerufen worden ist. „Das findet seitdem jede Woche, ohne Unterbrechung, in der Pauluskirche am Freitagabend um 19 Uhr statt“, berichtet Wittwer. „Mein Wunsch ist es, dass aus dieser Regelmäßigkeit auch nach einem hoffentlich bald endenden Krieg etwas Fortbestehendes bleibt.“ Das macht der Diakon am Beispiel Radevormwald fest: „Dort ist aus einem Friedensgebet vor vielen Jahren die heute immer noch regelmäßig stattfindende Marktandacht am Samstagvormittag in der reformierten Kirche am Markt entstanden.“