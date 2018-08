Oberbergischer Kreis: Höchste Waldbrangefahr

In Schwenke hat der Wald am Freitag schon gebrannt

Auch Feuerwehrleute aus Rade waren am Freitag in Halver im Einsatz. Foto: Christian Breuer

Oberberg Die Lage ist den Wäldern ist aufgrund der enormen Trockenheit kritisch. In Halver gab’s am Freitagabend einen Brand.

Seit Tagen warnen Förster und Behörden vor der großen Waldbrandgefahr durch die aktuelle Trockenheit. Wie ernst das zu nehmen ist, zeigte sich am Freitagabend in der Nachbarschaft von Radevormwald. In Schwenke auf dem Gebiet von Halver geriet ein Waldstück in Brand.