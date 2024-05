Notfallvorsorge im Oberbergischen Kreis Tipps fürs Verhalten bei Unwettern

Auch in diesen Tagen ziehen wieder heftige Unwetter über Deutschland hinweg. Die Folge: Starkregen, Sturm, Überschwemmungen. „Wir alle haben schon Unwetter erlebt. In den vergangenen Jahren nahm die Zahl der Ereignisse zu“, heißt es jetzt in einer Pressemitteilung des Oberbergischen Kreises. Und durch den Klimawandel könnten sich die Unwetterereignisse künftig auch noch häufen. Die Kreisverwaltung informiert monatlich zum Thema Notfallvorsorge. Diesmal geht es um die Vorbereitung auf Unwetterereignisse und das Verhalten während und nach Unwettern.