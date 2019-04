Berufsausbildung : Zeugnisse für erfolgreiche Absolventen der Altenpflege

Oberberg Die Akademie Gesundheitswirtschaft und Senioren (AGewiS) hat jetzt 39 neue examinierte Altenpflegerinnen und Altenpfleger nach einer dreijährigen Berufsausbildung in die Arbeitswelt entlassen, darunter war auch die Wipperfürtherin Lisanne Scheld, die den praktischen Teil der Ausbildung im Hückeswagener Demenzheim „Wohnwerk“ absolviert hatte.

Nach dem erfolgreichen Kursabschluss begrüßte die AGewiS gleich 50 neue Auszubildende in der Altenpflege. Trespe: „Die neuen Absolventinnen und Absolventen sind während ihrer dreijährigen Ausbildung blockwochenweise zu ihrer theoretischen Ausbildung in der AGewiS und zu ihrer praktischen Ausbildung bei ihren Ausbildungsträgern der ambulanten und stationären Altenpflege sowie deren Kooperationspartnern im gesamten Oberbergischen Kreis verteilt.“ Da sich die Ausbildungsgesetze in der Altenpflege sowie in der Gesundheits- und Krankenpflege zum 1. Januar 2020 verändern, starten dieses Jahr die letzten Ausbildungskurse nach dem „bisherigen“ Altenpflegegesetz.