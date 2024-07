Polizei im Oberbergischen Kreis Wilhelm Jürgen Budde wird seit Sommer 2020 vermisst

Die Hintergründe seines Verschwinden seit 6. Oktober 2020 sind bis heute nicht geklärt. Die Ermittler müssen die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass der damals 58-Jährige nicht mehr lebt. Vor seinem Verschwinden war der Vermisste, der auch regelmäßig öffentliche Verkehrsmittel genutzt hatte, in der Obdachlosenszene im Oberbergischen Kreis anzutreffen und zudem öfter in Düsseldorf unterwegs.