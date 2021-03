Neue Allgemeinverfügung des Oberbergischen Kreises : Weitere Einschränkungen wegen hoher Corona-Zahlen

Obergerg/Hückeswagen/Radevormwald Die neue Allgemeinverfügung des Oberbergischen Kreises betrifft unter anderem auch die Kontaktbeschränkungen, Religionsausübung und den Sport.

Nicht nur der Präsenzunterricht wird in dieser Woche vor den Osterferien im Oberbergischen Kreis ebenso ausgesetzt wie die Präsenz in den Kindergärten (die BM berichtete). Aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlen der Sieben-Tage-Inzidenz, die am Sonntag auf fast 160 geklettert war, hat der Kreis weitere Maßnahmen verfügt. Sie sind in der aktuellen Allgemeinverfügung festgelegt.