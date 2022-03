Auch Hückeswagener Pendler und Schüler können betroffen sein : Warnstreik bei der OVAG – Störungen im morgendlichen Berufsverkehr

Wegen des Verdi-Warnstreiks kann es am Freitag zu Behinderungen im Lienenbus- und Schülerverkehr kommen. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen/Oberberg Die Gewerkschaft Verdi bestreikt am Freitagmorgen, 4.30 bis 8.30 Uhr, die OVAG in Gummersbach. Das kann auch Auswirkungen auf Pendler und Schüler in Hückeswagen haben, die morgens mit dem Bus zur Arbeit oder zur Schule fahren.

Die Fahrgäste der Busse der Oberbergischen Verkehrsgesellschaft (OVAG) müssen sich heute, Freitag, im morgendlichen Berufsverkehr auf Störungen einstellen. Denn bei dem Unternehmen kommt es in den frühen Morgenstunden zu einem Warnstreik der Gewerkschaft Verdi. Bestreikt wird der Frühbereich von 4.30 bis 8.30 Uhr auf dem Betriebshof in Gummersbach. Auch die Beschäftigten des Tochterunternehmens VBL-Verkehrsgesellschaft Bergisch Land sind zum Solidaritätsstreik aufgerufen, teilt die Gewerkschaft mit.

Betroffen bei der OVAG sind laut Larissa Funke vom Bereich Marketing / Kommunikation sowohl der Linienverkehr als auch die Schülerbeförderung. „Welche Fahrten ausfallen, ist von der Beteiligung der Belegschaft abhängig und aktuell nicht absehbar“, berichtete sie am Donnerstagnachmittag. Die OVAG werde versuchen, ein Grundangebot für ihre Fahrgäste aufrechterhalten, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Nach Ende des Warnstreiks könne es noch zu Beeinträchtigungen im Betriebsablauf kommen.

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten eine Lohnerhöhung von sieben Prozent, die Arbeitgeberseite habe zuletzt aber eine Erhöhung von lediglich drei Prozent angeboten, teilte Gewerkschaftssekretär Kenan Millihuzin mit. „Wir werden mit den Warnstreiks ein erstes Zeichen setzen, dass unsere Forderungen ernst gemeint sind und die Arbeitgeber ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen müssen.“ Falls nötig, werde es zu weiteren Aktionen kommen.

Der Tarifvertrag, der auch für einen Teil der OVAG-Beschäftigten gilt, lief am Donnerstag aus Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 26. April vorgesehen. Daher erhöht Verdi jetzt nach eigenen Angaben den Druck, „damit die Arbeitgeber dann ein akzeptables Angebot vorlegen“.

(büba)