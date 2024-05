Oberberg Warn-App meldet sich nach Brand in Umspannwerk

Zur besten Tagesschau-Zeit machten am Mittwochabend Tausende Smartphones im gesamten Kreisgebiet und somit auch in Hückeswagen reichlich Lärm. Hatte sich doch um 20.12 Uhr deren Warn-App gemeldet, um auf eine „Extremen Gefahr“ hinzuweisen. Was so dramatisch klang, war eine amtliche Warnmeldung für den oberbergischen Süden. Der Grund war der Ausfall des Notrufs, was im Ernstfall eine lebensbedrohliche Situation hätte bedeuten können.