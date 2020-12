Tafeln im Oberbergischen Kreis : Süße Gaben in der Adventszeit

Ingo Stockhausen, Liane Althoff, Projektleiterin der Tafel Oberberg-Süd, und Thomas Knura bei der Übergabe. Foto: Christian Melzer

Hückeswagen/Oberberg Die Volksbank Oberberg verschenkt die Honigernte an oberbergische Tafeln - nachdem die Bank im vergangenen Jahr die oberbergischen Kindertagesstätten, Kindergärten und Grundschulen mit dem Ergebnis bedachte.

2018 hatte die Volksbank Oberberg als Beitrag zum Arterhalt im Allgemeinen und speziell in ihrem Geschäftsgebiet zehn Bienenstöcke aufgestellt. 50.000 kleine emsige „Angestellte“ in jedem Stock waren auch in diesem Jahr wieder ausgesprochen fleißig, so dass die aktuelle Honigernte erneut mit einem Ertrag von mehr als 200 Kilogramm ein voller Erfolg geworden ist, berichtet Sprecher Thomas Knura.

Nachdem die Bank im vergangenen Jahr die oberbergischen Kindertagesstätten, Kindergärten und Grundschulen mit dem Ergebnis bedachte, hat sie diesmal den geernteten Honig an die Tafeln in ihrem Geschäftsgebiet verschenkt.

Der Vorstandsvorsitzende Ingo Stockhausen und Thomas Knura überreichten das süße vorweihnachtliche Geschenk stellvertretend für alle oberbergischen Tafeln an Liane Althoff von der Tafel Oberberg-Süd, die die Ausgabestellen in Wiehl, Waldbröl, Morsbach Reichshof und Nümbrecht betreut. Weiterhin hält die Volksbank Honig für die Tafeln in Bergneustadt, Gummersbach, Hückeswagen, Radevormwald, Remscheid und Engelskirchen-Ründeroth bereit. „In problembehafteten und schweren Lebensmomenten gilt das genossenschaftliche Prinzip mehr denn je: Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Und gerade in einer Zeit, in der es die Schwächsten besonders hart trifft, wollen wir helfen“, sagte Stockhausen bei der Übergabe des Honigs.

Gerade in diesem coronabehafteten, außergewöhnlichen Jahr 2020 sei die Arbeit der oberbergischen Tafeln durch die begrenzten Ausgabemöglichkeiten, aber auch durch geringere Lebensmittelabgaben und andere Zuwendungen wesentlich schwieriger geworden. „Besonders jetzt gelten unser Respekt und die Anerkennung den ehrenamtlichen Mitarbeitern vor Ort, die sich die Hilfe des Nächsten zur Aufgabe gemacht haben“, sagte Stockhausen.

Mit den geleasten Bienenstöcken habe die Volksbank Oberberg ein Zeichen für die heimische Natur und gegen das Insektensterben in der Region gesetzt und ihrer richtungsweisenden Kampagne „Eine Zukunftsinitiative für Oberberg“ einen weiteren Baustein hinzugefügt. Der geerntete Honig soll in jedem Jahr gemeinnützigen Projekten und Einrichtungen zugutekommen, kündigt die Volksbank an.

(rue)