Oberberg und die Pandemie : Steigende Corona-Zahlen – sinkende Lockerungen

Oberberg/Hückeswagen/Radevormwaldd Nachdem die Inzidenz im Kreis vor gut zwei Wochen auf unter drei gesunken war, stieg sie bis Mittwoch wieder auf 19. Ab Samstag fällt der Oberbergische Kreis in die Stufe 1 zurück – mit den entsprechenden Konsequenzen bei den Kontakten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Oberbergischen Kreis war am Donnerstag zwar um 5,1 auf 14 gesunken, lag aber damit am achten Tag in Folge über dem in der Corona-Schutzverordnung NRW vorgesehenen Schwellenwert von 10. Das hat Konsequenzen: „Ab Samstag, 24. Juli, gelten deshalb kreisweit wieder die Vorgaben der Inzidenzstufe 12, teilt Jessica Schöler von der Pressestelle der Kreisverwaltung mit. Das bedeutet: Es gibt wieder eine Kontaktbeschränkung. So sind Treffen im öffentlichen Raum ohne Begrenzung nur noch für Angehörige aus fünf Haushalten erlaubt. Außerdem sind Treffen im öffentlichen Raum für 100 Personen mit negativem Testnachweis aus beliebigen Haushalten erlaubt. „Die Kontaktbeschränkung muss zum Beispiel auch beim Besuch der Gastronomie beachtet werden“, unterstreicht die Sprecherin. Wer die Innen- und Außengastronomie oder eine Geschäft besucht, muss allerdings vorerst noch kein negatives Testergebnis vorlegen.