Ehrenamtsakademie Oberberg : Seminare und Vorträge für alle Engagierten

Kooperationspartner der Ehrenamts-Akademie (v.l.n.r.): Thomas Dörmbach, Leiter der Familienbildungsstätte Haus der Familie in Wipperfürth; Christoph Bersch, Kreisdechant; Schulreferent Matthias Weichert; Landrat Jochen Hagt; Sylvia Asmussen, Leitung Unterstützung des Ehrenamtes; Renée Scheer, Leiterin der Volkshochschule Oberberg; Dr. Bernhard Wunder, Leiter des katholischen Bildungswerks Oberberg; Maren Berges, Koordinatorin Evangelische Erwachsenenbildungswerk Nordrhein, Evangelischer Kirchenkreis An der Agger; Jürgen Knabe, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises an der Agger. Foto: OBK

Oberberg Die Ehrenamts-Akademie Oberbergischer Kreis ist ein gebührenfreies Fortbildungsangebot für engagierte Bürger. Die Teilnehmer erhalten konkrete Informationen zu Themen, die ihnen bei ihrem freiwilligen Wirken begegnen.

So wird der Umgang mit Konflikten in einem dreiteiligen Online-Seminar am 29. Oktober sowie am 5 und 19. November behandelt.