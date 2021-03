Oberberg vor der Bundestagswahl : Sabine Grützmacher will für die Grünen nach Berlin

Sabine Grützmacher will für die Grünen nach Berlin

Sabine Grützmacher will für die Kreis- Grünen in den Bundestag. Foto: Ralf Joost

Oberberg Die Kreissprecherin der Grünen will nach der Wahl im September in den Bundestag. Die Mitglieder wählten die 35-jährige Gummersbacherin jetzt einstimmig zu ihrer Kandidatin.

Nach FDP (Jörg von Polheim / Hückeswagen) und SPD (Michaela Engelmeier / Gummersbach) haben nun auch die oberbergischen Grünen ihre Kandidatin für die Bundestagswahl im September gewählt: Die Mitglieder in der Halle 32 in Gummersbach und daheim an ihren Endgeräten nominierten bei dieser hybriden Aufstellungsversammlung Kreissprecherin Sabine Grützmacher. Die 35-jährige Gummersbacherin geht mit einer 100-prozentigen Zustimmung ihrer Partei ins Rennen.