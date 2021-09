Bundestagswahl 2021 : Sabine Grützmacher nach Berlin

Hückeswagen Die Grünen-Politikerin Sabine Grützmacher wird künftig die Interessen des Oberbergischen Kreises im Bundestag vertreten – genau wie Dr. Carsten Brodesser (CDU), der zum zweiten Mal gewählt wurde

Für neue Kandidaten steht in der Regel die Wohnungssuche in der Hauptstadt ganz oben auf der Liste. „Den Punkt habe ich schon abhaken können, ich habe bereits punktuell in Berlin gearbeitet und ein gutes Netzwerk. Und eine Freundin zieht derzeit um und hat mir ihre alte Wohnung freigehalten“, sagt Sabine Grützmacher.

Wichtiger – und wesentlich aufwendiger – sei der Aufbau eines Büros. „Hierfür haben wir uns zwar auch schon ein wenig vorbereiten können, aber es ist für neue Abgeordnete eine der größeren Aufgaben“, sagt die Grünen-Politikerin, die Montagvormittag mit ihrem Mann bereits auf dem Weg in die Bundeshauptstadt ist. „Mein Mann hat noch eine Woche Urlaub, so dass wir zusammen die ersten Tage verbringen können“, sagt Sabine Grützmacher. Am Abend stehe bereits der erste Termin an – die Arbeit gehe direkt los. Die neue Situation habe das Paar im Vorfeld theoretisch durchgespielt. „Wir hatten eine Zeit, in der wir schon einmal räumlich weiter voneinander getrennt waren. Wir wissen ungefähr, worauf wir uns einlassen, aber die Freude überwiegt“, sagt Sabine Grützmacher.