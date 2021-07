Kreisbauernschaften Oberberg/Rhein.Berg : Bauern warnen eindringlich vor giftigem Jakobskreuzkraut

Oberberg/Rhein-Berg Es steht am Wegesrand, ist schön anzuschauen und verleitet mitunter, gepflückt zu werden. Dabei sollten vom Jakobskreuzkraut unbedingt die Finger gelassen werden, kann es doch beim Menschen, vor allem aber bei Tieren zur Vergiftung der Leber führen.

Jetzt im Juli steht das Jakobskreuzkraut in voller Blüte. Doch was den gelben Blüten fatalerweise nicht anzusehen ist: „Die Pflanze ist giftig und kann Weidetieren, insbesondere Rindern und Pferden, schnell gefährlich werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisbauernschaften Rheinisch-Bergischer und Oberbergischer Kreis. Aber auch für den Menschen ist die hübsche Pflanze gefährlich. Die Vorsitzenden Peter Lautz und Franz Bellinghausen mahnen auch alle Hückeswagener zur Vorsicht.